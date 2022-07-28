سفير الإمارات يحضر مأدبة عشاء لمناسبة تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط

حضر سفير الإمارات العربية المتحدة في ليبيا، محمد علي الشامسي، مأدبة عشاء ضمت عددا من السفراء المعتمدين لدى ليبيا لمناسبة تعيين فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط.

ونشر حساب سفارة الإمارات على «تويتر» صورا لحضور السفير الشامسي مأدبة العشاء، التي دعت إليها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وأقيمت المأدبة مساء أمس الأربعاء بالتنسيق بين وزارة النفط والغاز ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حيث جرى مناقشة التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلي الدول المشاركة، وفق منشور سابق نشره حساب المؤسسة الوطنية للنفط على «تويتر».

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تغيير إدارة مؤسسة النفط وهجوم صنع الله على الإمارات

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 13 يوليو الجاري تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفا للمجلس السابق برئاسة مصطفى صنع الله.

ولم يقبل صنع الله بالقرار وشن هجوما حادا على الدبيبة، معتبرا أن هناك صفقة عُقدت في الإمارات وراء الإطاحة به، وهو ما نفاه بن قدارة نفسه؛ فيما قال الدبيبة إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة كان «خطوة لا بُد منها، واقتناصا لظرف دولي مناسب»، نافيا وجود «صفقة لتقاسم السلطة».

جانب من حضور سفير الإمارات في ليبيا، محمد علي الشامسي، مأدبة عشاء لمناسبة تعيين فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط (حساب سفارة الإمارات على تويتر)

جانب من حضور سفير الإمارات في ليبيا، محمد علي الشامسي، مأدبة عشاء لمناسبة تعيين فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط (حساب سفارة الإمارات على تويتر)