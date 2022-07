غيث: سعر الصرف الحالي لا يمكن تخفيضه بالتوازي مع توسع حكومة الدبيبة في الإنفاق

ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحكيم غيث أن سعر الصرف الحالي لا يمكن تخفيضه بالتوازي مع توسع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة في الإنفاق الاستهلاكي خلال العامين الماضي والحالي واستخدام سعر الصرف كمصدر تمويل للموازنة العامة.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات نفطية تغدي الاحتياطيات خلال النصف الأول من العام بسبب الإغلاقات للحقول والموانئ النفطية.

