المحجوب ينفي تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب

العنوان – بنغازي

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، تحرك أي قوات تابعة للقيادة نحو الغرب.

وقال المحجوب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إنه لاصحة لما تردده بعض الصفحات عبر التواصل الاجتماعي عن تحرك أي قوات تابعه للقيادة العامة نحو الغرب وتحديدا منطقة الشويرف أوغيرها”.

وأضاف مدير الإدارة :”أن الوحدات العسكرية لم تصدر لها أي تعليمات بأي نوع من العمليات وأن مايتم تداوله شائعات لا أساس لها”.

وكانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا يفيد بأن سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة تتحرك من الشويرف باتجاه العاصمة طرابلس لدعم قوات الحكومة الشرعية في عمليتها العسكرية لتأمين العاصمة وطرد المليشيات.