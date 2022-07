باشاآغا: أقدر اعتراف بريطانيا وفرنسا بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات

ليبيا – وصف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا المحادثات التي أجراها مع إيطاليا وفرنسا بـ”الإيجابية”، مؤكدًا التزامه بالعمل من أجل توطيد العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نوه إلى أن ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط، ويمكن أن تكون مصدرًا مستدامًا للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأثنى على الموقف العلني لكلّ من فرنسا وبريطانيا الداعم لاستقرار وأمن ليبيا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال باشاآغا:” أقدر اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات”.

باشاآغا أوضح أنه في ظل قيادته ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها.

