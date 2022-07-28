الدغيلي: إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يمنح السلطة الحالية صلاحيات استثنائية

حذرت سلوى الدغيلي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السابقة وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، من خطورة إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لأنها تمنح السلطات الحالية صلاحيات استثنائية.

وقالت الدغيلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يمنح السلطة القائمة عليها صلاحيات استثنائية، منصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وهي تشكل خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم”.

وأضافت الدغيلي:” لذا كان لزاما إخضاع هذه السلطة لرقابة القضاء، للتأكد من مدى شرعيتها”.