اليابان تدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

وقعت سفارة اليابان لدى ليبيا اتفاقا، اليوم الخميس، لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا.

جاء الاتفاق بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

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وقع الاتفاقية ماساكي أماديرا القائم بأعمال سفارة اليابان بليبيا، وميساء الغريباوي المدير القُطري للبرنامج الأغذية العالمي.

وأفاد البيان بأن الاتفاقية تأتي في إطار تكاتف الجهود والشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع سفارة اليابان في ليبيا لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم مستويات الأمن الغذائي، التي من بينها دعم وتطوير البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.