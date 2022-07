المرعاش: طرابلس تعيش على صفيح ساخن منذ 6 أسابيع بسبب الميليشيات

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي كامل المرعاش إن العاصمة طرابلس تعيش على صفيح ساخن منذ 6 أسابيع، بسبب الميليشيات التي أغدق عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميدالدبيبة الكثير من المال لضمان ولائها له وليستمر في السلطة، وعندما انقطع عنها المال عزفت عنه ولم يبق الداعم له منها إلا القليل.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أشار إلى أن حكومة الدبيبة تعيش أيامها الأخيرة، إذ فقد الدبيبة السيطرة في مدينته الأصلية مصراتة، وباتت أغلبية ميليشيات مصراتة تدعم حاليًا فتحي باشاآغا.

ورأى أن الباب بات مفتوحًا أمام فتحي باشاآغا الآن، ولا يحتاج منه الأمر إلا القليل من الشجاعة للدخول والسيطرة على طرابلس وإنهاء عهد حكومة الفساد.

المرعاش ختم تصريحه بالقول: “باشاآغا ربما يخشى من بعض التهديدات الخفية من الغرب، ومنها التهديدات التي أتت من السفير الأمريكي والسفيرة البريطانية بأنهم لن يسمحوا له بالدخول إلى طرابلس أو الاعتراف بحكومته”، مشددًا على أن هاتين السفارتين لا تسعيان إلى الحسم في ليبيا، وإنما تراهنان على استمرار حالة عدم الاستقرار لتبرير استمرار الهيمنة الغربية على الشأن الليبي.

