مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: يجب تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا بسرعة

صوت مجلس الأمن بنحو 12 صوتا لصالح قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر.

وتضمن القرار الذي اعترضت عليه 3 أصوات، تأكيدا على ضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات والعمليات السياسية والأمنية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحقوق الإنسان.

وقالت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن باربرا وودوارد في هذا السياق، إن التمديد لبعثة الأمم المتحدة لا يساعدها في دعم القادة في ليبيا على تحقيق الأهداف الأمنية الضروية لإحداث الاستقرار في البلد.

ودعت وودوارد في كلمة لها بمجلس الأمن عقب التصويت على التمديد للبعثة، كافة أصحاب المصحلة إلى اعتماد مقاربة بناء لضمان تعيين سريع لمبعوث أممي.