انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفرعية ببلدية سرت لمبادرة رئيس الحكومة الوحدة للأسكان الشبابي والأسر المحتاجة

عقدت اللجنة الفرعية ببلدية سرت لتنفيد مبادرة رئيس حكومة الوحدة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اجتماعها الأول اليوم برئاسة عميد البلدية مختار المعداني.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت أن ما دار خلال الاجتماع الأول للجنة استعرض قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحديد عمل وضوابط عمل اللجنة الفرعية في كل بلدية لتنفيد المبادرة.

وستتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنيين عبر المنظومة الالكترونية وفق مبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة للسكن ومهام اللجنة بفرز الطلبات وفق المعايير المحددة من اللجنة العليا وتشكيل فرق عمل فنية للقيام بزيارات ميدانية للتأكد من سلامة البيانات.

وحضر الاجتماع مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بسرت ومدير مكتب صندوق الزكاة ومدير مكتب الشباب ومدير وكالة الجهود التطوعية بسرت ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية المكلف، بالإضافة إلى رئيس قسم الإقراض بمصرف الادخار والاستثمار العقاري ومديري مكاتب المتابعة والاعلام بالبلدية.

وأكد عميد بلدية سرت على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني منتصف الأسبوع المقبل لبحث ودراسة عدد من الموضوعات التي تأتي في مهام عملها.