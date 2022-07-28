الليبي للدراسات الاستراتيجية يقيم جلسة حوارية حول دور الإعلام في رؤية ليبيا 2040

تحت إشراف المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني عقدت جلسة حوارية عن دور الإعلام في رؤية ليبيا 2040.

وأدار الجلسة الحوارية التي عقدت الأربعاء أ.د. عادل ناجي الفقهي عضو هيئة التدريس بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ولفيف من أساتذة الإعلام بالجامعات الليبية.

وخلال الجلسة الحوارية أكد أ.د عابدين الشريف أستاذ الإعلام في الجامعات الليبية أن المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني يشمل مختلف القطاعات مثل الاقتصاد والاجتماع والإعلام لأن جميع هذه القضايا تمس الأمن الوطني.

وبين الشريف أن الإعلام في ليبيا يواجه عدة معوقات ولا يمكن بناء الإعلام إلا بوضع ثوابت وأسس منها التشريعات الواضحة التي تحدد مهامه حيث يجري حاليا العمل بقانون واحد يهتم بالصحافة لكن الأمور تغيرت الآن وأصبح هذا القانون قديم ولا يواكب التغيرات المعاصرة.

وأكدت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي على أهمية سن تشريعات وقوانين إعلامية تشتمل على مرتبات الصحفيين والإعلاميين لأن الأسباب المادية تدفع بعض الصحفيين للعمل مع وسائل إعلامية مؤدلجة.

وكان رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أ.د مختار مفتاح أبوصاع قال إنه يجري العمل على التعريف بالمركز من خلال عقد عدد من الفاعليات العلمية والحوارات التي يتم من خلالها استضافة بعض القامات الليبية الرائدة في مختلف المجالات.

وبين أن من مهام المركز إعداد الإستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لا سيما تلك التي تضمن تحقيق المصالح العليا للدولة فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث بما يكفل تعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة وأستقرارها وما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في سبر أغوار الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي والمجتمعات المجاورة وكذلك تقديم المشورة والدعم لأجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على تكامل تلك الأجهزة لتحقيق حماية الأمن الوطني.