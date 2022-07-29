الحبري: قدمنا دراسة للمحفاظ حول إعادة سعر الصرف منذ أبريل الماضي دون جدوى

العنوان – بنغازي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، قدمنا دراسة رسمية سرية في أبريل الماضي للمحافظ حول إعادة النظر في سعر الصرف بمعالجة السياسة النقدية والإنفاق العام دون جدوى حتى الآن.

وأضاف الحبري في تصريحات متلفزة أنهم بحثوا في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي تغيير سعر الصرف، مستغربًا قلق السفير الأمريكي لدى ليبيا تجاه طباعة العملة.

وتابع نائب المحافظ :”سندعو إلى اجتماع رسمي لمجلس الإدارة حتى دون حضور المحافظ الصديق الكبير وسنتخذ القرارات المناسبة التي تتعلق بالرأي العام”.

وأفاد الحبري أن استمرار غياب مجلس الإدارة يعتبر ظاهرة خطيرة على المستقبل النقدي للدولة الليبية.