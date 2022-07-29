الدبيبة يستعرض تنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي

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استعرض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الخطوات المتخذة بشأن تنفيذ المبادرة وانطلاقها مع اليوم العالمي للشباب.

خلال اجتماعا موسعا بديوان مجلس الوزراء،ضم وزير الحكم المحلي رئيس لجنة متابعة المبادرة، وباقي أعضاء ومكونات اللجنة، واستعرض فيه رئيس لجنة متابعة المبادرة

وشدد الدبيبة خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشباب من خلال المبادرة مع تقديره للجهود المبذولة من كل الجهات رغم الظروف الصعبة، والعمل في هذا الملف المتوقف منذ عشر سنوات دون القيام بأي إجراءات إدارية أو فنية أو مالية بشأنه.

وأكد أن ما يقومون به بشأن تفعيل ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي السكنية سيظل خطوة مقدرة من كل أبناء الشعب الليبي.