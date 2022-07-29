الأمين: على المجتمع الدولي أن يركز ضغطه على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف

طالب المترشح الرئاسي الفضيل الأمين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتوقف عن عملية الوعظ، واستخدام الضغط على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف.

وقال الفضيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد أن بعض أعضاء المجتمع الدولي والرسميين في الأمم المتحدة يجب أن يتوقفوا عن وعظ المقتنعين حول أهمية الحوار وعدم استخدام العنف”.

وأضاف الأمين:” يجب أن يركزوا جهودهم وضغطهم على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف”.

وتابع:” الأمر أصبح مرهقاً من سماع نفس الأسطوانة، نسمع الكثير من الكلام ولا نرى فعلا حقيقيا”.