ليبيا الان

الأمين: على المجتمع الدولي أن يركز ضغطه على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المترشح الرئاسي الفضيل الأمين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتوقف عن عملية الوعظ، واستخدام الضغط على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف.

وقال الفضيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اعتقد أن بعض أعضاء المجتمع الدولي والرسميين في الأمم المتحدة يجب أن يتوقفوا عن وعظ المقتنعين حول أهمية الحوار وعدم استخدام العنف”.

وأضاف الأمين:” يجب أن يركزوا جهودهم وضغطهم على الرافضين للحوار ومستخدمي العنف”.

وتابع:” الأمر أصبح مرهقاً من سماع نفس الأسطوانة، نسمع الكثير من الكلام ولا نرى فعلا حقيقيا”.

الوسوم

الأمين الرافضين للحوار المجتمع الدولي ضغط مستخدمو العنف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك