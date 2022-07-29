«دعم مديريات الأمن بالمناطق»: لن نتهاون مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون

هددت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، المجموعات المسلحة التي تخلق غطاء لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع أي مجموعة.

وقالت القوة، في بيان لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أثناء قيام عناصر التحرى لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بجولاتها اليومية، تم رصد مجموعة خارجة عن القانون، تقسم أحدى الأراضي المملوكة للدولة الليبية (بوسكو طريق المطار).

وتابع البيان:” حسب المعلومات، بأنها قامت بالتنسيق مع أحد المجموعات المسلحة لتوفير الحماية لهم وتقاسم الأرض معهم”.

وأضاف البيان:” عـليه توجهت فرقة من القوة لعين المكان وتم ضبط كل الأشخاص الموجودين داخل الأرض ولازالت التحقيقات جارية معهم”.

واستطرد البيان:” إننا ننوه بأننا سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع أي مجموعة تتخذ من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون غطاء لها” .