الساعدي: سرقة النحاس عطل 170 بئراً في النهر الصناعي بمنطقة الحساونة

قال مدير مكتب الشؤون الإعلامية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي إن هناك خطة خلال العام 2022 ستتم من خلالها صيانة 75 بئرا تم صيانة 55 بئرا تم إرجاعها إلى الخدمة.

الساعدي في تصريح صحفي، أضاف أن منطقة آبار الحساونة بها مائة وسبعون بئرا خارج الخدمة بسبب سرقة النحاس الخاص بالآبار، ولفت إلى أن وضع إمداد الماء بالمشروع ممتاز ونسعى إلى توفير وزيادة الإمداد المائي بالمنظومات، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على بعض الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية في المنطقة الغربية حيث تم ردعها من قبل بعض الجهات الأمنية التابعة للدولة الليبية بعد إصدار قرارات جلب من النائب العام.

كما أوعز الساعدي إلى أن تحسن الوضع الأمني بمناطق الآبار والحقول التابعة للنهر الصناعي ساعد في تحسين أعمال الصيانة والمتابعة وذلك بتعاون جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية والغربية، مؤكدا عودة بعض الشركات الأجنبية وخاصة شركة ksb الألمانية المتخصصة بالمضخات في منطقة السدادة الأمر الذي سيوفر مرونة في المرحلتين بالمسارات للنهر الصناعي.