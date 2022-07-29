عبود: باشاغا كلفني بزرع البسمة على وجه كل امرأة ليبية

قالت انتصار عبود، وزيرة المرأة في حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، إن للمرأة الليبية اهتمام كبير في منظور عملي، وهذا ما سعيت من أجله في أثناء فترة عملي ومسيرتي العملية، وأعلم جيداً بأن ما كُلفت به ليس بالأمر الهين والعديد من الملفات تريد الحلحلة تمس المرأة الليبية.

أضافت في تدوينة بفيسبوك قائلًة: “أتمني بأن اُساهم فعلياً في زرع البسمة لكل امرأة ليبية وبأن تجد فرصتها في إطار عملنا المشترك، وبتكليف مباشر من رئيس الحكومة وتشجيع منه للقيام بعمل ومجهودات في إطار برنامج شامل يخص المرأة ويرفع مكانتها المجتمعية” .

وتابعت: “أعدكم لن يكون عملي مجرد اجتماعات وورش عمل كما هو معتاد وأنا لا احبذ بأن يكون أي تطوير وعمل متقوقع في ورش عمل ومؤتمرات تُنهك الخزانة العامة ولا تحقق شيئاً ملموساً”.

وواصلت الوزيرة: “أول ما سأعمل عليه هو الملف الصحي للمرأة نظراً لما تعانيه وأنا اعلم جيداً من واقع الحياة ماهية الصعوبات التي تواجهها في هذا الصعيد، ثم سنتطرق للشق القانوني والقضايا التي سكت عنها الجميع إلي أن أعاقت الحياة الاجتماعية للبلاد، وأيضاً الجانب الاجتماعي وأعادة تأهيل المرأة وتحسين ظروفها لأنها هى النواة للمجتمع والبلاد”.

واختتمت الوزيرة: “هذا هو بأيجاز وعند استلامنا لعملنا بإذن الله سنعقد ملتقى موسع للتعريف بكل برامجنا بخصوص المرأة وأنا على ثقة بأنها ستنال ثقة وتقدير كل النساء، ونحنُ في الحكومة الليبية سنفتح الباب لكل السيدات لمن لهن أي برامج تساهم في تطوير المرأة الليبية، وكل الحكومات للأسف تُعطل البرامج تحت هذا التحجج ولن يكون له مكان في عملنا.. ليبيا لن تنتظر ألف سنة لتقوم بالبرامج الحياتية والمتطورة وفي كل المجالات، مرحلة جديدة لحكومة تعي جيداً احتياجات الناس وأنا ألتمست هذا الشئ فى سيادة الرئيس وفي كل الوزراء”.