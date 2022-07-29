سميو: إصابات كورونا في زيادة واللقاح في جميع مراكز التطعيم

أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو أن الوضع الوبائي من ناحية الحالات في ازدياد واضح لكنه غير خطير نظرا لعدم قوة الحالات المرضية.

وأضاف سميو في تصريح صحفي، أن أغلب الحالات التي تم استقبالها خفيفة إلى متوسطة الشدة ومعظمها لا تستحق الإيواء ولا توجد أي وفيات، مشيرا إلى أن المتحور الأخير BA5 من أوميكرون خفيف سريع الانتشار لكن أقل خطورة من سابقيه لافتا إلى أن أعراضه تشبه إلى حد كبير نزلات البرد الزكام.

كما أكد سميو توفر أنواع اللقاحات سينوفارم الصينية وفايزر الأمريكية في أغلب مراكز التطعيم في البلاد.