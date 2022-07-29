تعطل منظومة المصرف التجاري بسرت لثاني مرة خلال أقل من شهر

توقفت منظومة المصرف التجاري الوطني فرع سرت؛ لأسباب فنية، على ما أفادت، اليوم الجمعة، مصادر متطابقة «بوابة الوسط».

وحسب المصادر، فقد شهد المصرف، أمس الخميس، ازدحاما شديدا من قبل المواطنين بعد الإعلان عن إيداع فروقات الضمان الاجتماعي، لكن تعطل المنظومة المصرفية حال دون إتمام تعاملاتهم.

– توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت

وهذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي تتعطل فيها منظومة المصرف التجاري في سرت، حيث تعطلت لأول مرة قبل عيد الأضحى المبارك بيومين في 7 يوليو الجاري.

ويعد المصرف التجاري الوطني في سرت واحدا من أكبر المصارف التجارية العاملة بالمدينة حيث يقدم خدماته لقرابة 45 ألف «حساب جاري».