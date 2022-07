العكعاك: كلفنا فريقًا لإعداد تصاميم وخرائط لـ 3 أبواب جديدة بمنفذ رأس اجدير الحدودي

ليبيا – أفاد مدير منفذ رأس اجدير البري سالم العكعاك إن ساعات الانتظار في الجانب التونسي تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات والدخول إلى ليبيا سلس.

العكعاك قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن عدد المسافرين يصل يوميًا إلى 7 آلاف مسافر في الاتجاهين، وإن الحركة المرورية تحسنت عن الفترة السابقة وسيارات الإسعاف تواصل حركتها يوميًا.

وفي سياق متصل، أوضح أنهم كلفوا خلال اجتماعهم مع الجهات المعنية فريقًا من المهندسين التابعين لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لإعداد تصاميم وخرائط لـ 3 أبواب جديدة للمسافرين من الجانب التونسي.

وأكد أنه سيتم عرض تلك التصاميم بعد الانتهاء من إعدادها على الجانب التونسي والشروع في تنفيذها فور حصولهم على موافقتهم.

