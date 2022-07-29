بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على مناطق الدواخل و الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-35)مْ على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (36-41)مْ على الدواخل وتسجل تراجع تدريجي خاصة من مساء يوم الأحد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).