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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على مناطق الدواخل و الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-35)مْ على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (36-41)مْ على الدواخل وتسجل تراجع تدريجي خاصة من مساء يوم الأحد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-41)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:08)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبوات الجوية .2022-07- التنبوات الجوية ليوم الجمعة الموافق الغد طقس الحرارة الصغری اليوم الحرارة الصغری العظمي (م(الیوم) المدينة السماء العزيزية زليتن السماء الزنتان غريان السما 34 السماء 24 22 26 24 25 30 41 43 السماء صافية السماء صافية ظهور سحب عالية ظهور سحب عالية ظهو سحب عالية السماء صافية السماء صافية السماء صافية ظهور عالية عالية 26 25 صافية السماء صافية السماء صافية السماء صافية صافية السماء صافية السماء صافية صافية السماء 22 27 24 24 24 25 25 مرزق 22 40 40 40 39 40 40 41 21 صافة 40 السرير 25 24 الكفر‏'‏

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