السفيرة البريطانية لـ«باشاغا»: لابد من إجراء الانتخابات وتجنب الانزلاق إلى مزيد من العنف

كشفت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال، كواليس اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا.

وقالت السفيرة البريطانية، عبر حسابها على “تويتر” اتفقت مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على ضرورة الحوار الذي يتيح الوحدة في البلاد”.

وأضافت:” اتفقت مع باشاغا أيضا على ضرورة التقدم لإجراء الانتخابات، وتجنب الانزلاق إلى المزيد من العنف”.

وكان باشاغا، قال في وقت سابق عبر حسابه على “تويتر”، إنه أجرى محادثات مع إيطاليا وفرنسا، والتي وصفها بـ «الإيجابية».

وقال «باشاغا»؛ إنه “بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، أكدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة”.

وتابع؛ “ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا”، مردفًا؛ “فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

وأكمل؛ “أثنيت على الموقف العلني لكلّ من إيطاليا وفرنسا الداعم لاستقرار وأمن بلدنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأشار إلى أنه يقدر “اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات”.