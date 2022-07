المصرف المركزي: لا تغيير في سعر الصرف حتى تتعافى الإيرادات النفطية

ليبيا – أكدت ثلاثة مصادر بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أنه لا توجد نية حاليًا لتغيير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرين إلى عدم صحة ما يجري تداوله في وسائل التواصل حول الأمر.

أحد المصادر وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي ثالث،قال: “لا تغيير في سعر الصرف حتى تتعافى الإيرادات النفطية، التي تعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد”.

