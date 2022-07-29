«الكهرباء»: شحن محطة تحويل السدرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل السدرة جهد «11/30 ك.ف»، لافتة إلى التنسيق مع إدارة التوزيع بالمنطقة للتحميل على المحطة؛ بهدف تخفيف الأحمال ومعالجة الاختناقات بمنطقة العجيلات.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، الخميس، إن شحن المحطة جرى بجهود فنيي ومهندسي إدارة الساحل الغربي بالتنسيق مع إدرة مشروعات التوزيع، والمقاول المنفذ للمحطة.

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والخميس، أعلنت شركة الكهرباء شحن محطة تحويل المنهل جهد «11/30 ك.ف» لتخفيف الأحمال على مستوى شبكة الجهد المتوسط بمنطقة السراج. وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الأعمال كافة جرت بجهود فنيي ومهندسي دائرة غرب طرابلس، وإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

من أعمال شحن محطة تحويل السدرة، 28 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)