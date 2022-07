ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون على أن الإنتاج بدأ يتعافى وكذلك التصدير، مشيرًا إلى أن الإنتاج كان منذ يوم حوالي مليون ومئة ألف برميل، ومن المتوقع خلال الخمسة أيام القادمة أنه سيصل إلى مليون ومئتين ألف وثلاثمائة مع مرور الوقت.

عون قال خلال تصريح أذيع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه حتى معدلات الغاز بدأت تتعافى، فالإنتاج كان حوالي اثنين مليون وخمسمائة ألف قدم مكعب غاز ويتم تزويد 800 مليون متر مكعب غاز للكهرباء السرير وشمال بنغازي وزويتينة. مبديًا أمله بأن تصل الكمية لهذه المحطات.

وأضاف: “الشركة اللازمة بالتأكيد هي تستفيد من تعافي الإنتاج وزيادته واستقراره، بالتالي هذه القضية الكبرى للشركاء الأجانب مستقبل قطاع النفط في ليبيا واعد، ولدينا الكثير من المشاريع التنموية في القطاع وزيادة الإنتاج وتطوير الاكتشافات ونطمئن الشركاء الأجانب أن مستقبل الدولة الليبية واعد في هذا المجال، ونأمل أن يتم الاستثمار والاستمرار في المشاركة مع وزارة النفط في تطوير الاكتشافات التي لم تتطور والإسراع بها”.

أما بشأن مسألة التواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط عبر عن أمله بأن يكون التواصل على أحسن ما يرام، فهناك توافق كبير جدًا مع فرحات بن قدارة ومع أعضاء المؤسسة الوطنية للنفط الجدد، فهناك فهم وإدراك جيد لما تحتاجه البلاد من توافق وجهود مشتركة للنهوض بقطاع النفط وإزالة العثرات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى قيامه بزيارة فرحات بن قدارة وزملائه الجدد وتم التوافق حول أن الهدف هو وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، خاصة أن قوانين النفط المنظمة واضحة وضوح الشمس ولا يختلف عليها، مبينًا أن فرحات لديه خبرة إدارية كبيرة، بالتالي سيكون إضافة جيدة لقطاع النفط.

وفيما يتعلق بالميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط اعتقد أن الإجراءات ستسيل بمجرد الإيفاء ببعض المعلومات المطلوبة من المؤسسة وهناك لجنة بالنسبة لوزارة النفط تتابع نشاط هذه الميزانية، وهناك اجتماعات أسبوعية وبمجرد استيفاء المعلومات المطلوبة سيتم تسيلها.

The post عون: بن قدارة سيكون إضافة جيدة لقطاع النفط ونطمئن الشركاء الأجانب أن المستقبل واعد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية