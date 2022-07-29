الارصاد: اجواء صيفية وارتفـاع للحــرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء صيفية حيث درجات الحرارة حول معدلاتها الفصلية على المناطق الساحلية و تسجل ما بين (30 – 35)مْ بينما تشهد ارتفاع طفيف على الدواخل – الوسط والجنوب) و تكون ما بين (38 – 43) مْ.

وبحسب التقرير فإن البحر مثالي للسباحة والأصطياف على السواحل الغربية بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية خاصة اقصي الساحل الشرقي ، وفي جميع الأحوال يرجى من الإخوة المصطافين أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع.

والله اعـــــــــــــلم.