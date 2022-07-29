افتتاح مستشفى الهواري في القريب العاجل

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قال، المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، إن الأخير اتفق مع رئيس مستشفى الهواري العام على افتتاح المستشفى في القريب العاجل.

وقال المكتب، إن القطراني اجتمع الخميس مع مدير مستشفى الهواري، وبحث معه مشروع صيانة المستشفى والمشاكل الفنية التي حالت دون افتتاحه.

وأضاف، أن الاجتماع تناول مشروع صيانة مستشفى الهواري، وما تم إنجازه إلى الآن من أعمال الصيانة الأولية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التي حالت دون افتتاحه في السابق.

وذكر أنه تم بحث إمكانية تجهيز المستشفى بجميع أقسامه وزيادة السعة السريرية الإيوائية أمام المرضى، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الخاصة بالمستشفى، وتوفير أطقم التمريض، والأجهزة والمعدات الطبية .

وقال المكتب، إن القطراني أكد على ضرورة العمل بصيانة واجهات المستشفى، وتوفير احتياجاته الطبية والفنية، وأجهزة التكييف المركزي خاصة في غرف العمليات.