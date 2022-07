السويحلي: التهديد بالحرب لتحقيق طموحات شخصية أسلوب مرفوض وقد جُرب وفشل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن التهديد بالحرب لتحقيق طموحات شخصية، أسلوب مرفوض وقد جُرب وفشل؛ وأول من يكتوي بنارها هو من يهدد بها “ولنا فى التاريخ القريب عِبرة”.

السويحلي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن 2.5 مليون ليبي يريدون انتخابات تأتي بحكومة شرعية موحدة، ويرفضون حالة القلق وعدم الإستقرار التي أوصل البلاد إليها من وصفه بـ”مهووس السلطة” فتحي باشاآغا وقائمته الخاسرة بجنيف بحسب تعبيره.

