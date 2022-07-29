ليبيا الان

أجواء صيفية وهذه حالة البحر للمصطافين

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أجواء صيفية تشهدها حالة الطقس في ليبيا، حيث تبقى درجات إطار معدلاتها الفصلية على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (30 – 35) مئوية.

 بينما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على الدواخل الوسط والجنوب) وتكون ما بين (38 – 43) مئوية، وفق ما جاء في نشرة الأرصاد للمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة.

وأكد المركز، أن البحر مثالي للسباحة والاصطياف على السواحل الغربية، بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية، خاصة أقصى الساحل الشرقي.

وقال المركز، “في جميع الأحوال يرجى من الإخوة المصطافين أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع”.


عدد المشاهدات:
111

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك