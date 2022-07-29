أجواء صيفية وهذه حالة البحر للمصطافين

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أجواء صيفية تشهدها حالة الطقس في ليبيا، حيث تبقى درجات إطار معدلاتها الفصلية على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (30 – 35) مئوية.

بينما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على الدواخل الوسط والجنوب) وتكون ما بين (38 – 43) مئوية، وفق ما جاء في نشرة الأرصاد للمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة.

وأكد المركز، أن البحر مثالي للسباحة والاصطياف على السواحل الغربية، بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية، خاصة أقصى الساحل الشرقي.

وقال المركز، “في جميع الأحوال يرجى من الإخوة المصطافين أخذ الحيطة والحذر متمنين السلامة للجميع”.