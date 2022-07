فريق من إدارة مكافحة الأمراض يزور بلدية قصر الأخيار بسبب ارتفاع حالات لسعات البعوض بالمنطقة

ليبيا – قام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بزيارة لمنطقة قصر الأخيار بناءً على البلاغات المتقدمة للمركز الوطني بخصوص ظهور حالات للسعات بعوض بالمنطقة، حيث قام الفريق بزيارة أماكن توالد البعوض لتقصي وجود الأنواع المسببة للإزعاج والتي تحتاج لمكافحة فورية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض تمت الزيارة بعد قيام البلدية بالتدخل ومعالجة المواقع بالمبيدات.

كما تم على هامش الزيارة اجتماع مع عميد البلدية بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومدير مكتب الرصد والتقصي، وجهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي لمناقشة الحلول المتاحة.

