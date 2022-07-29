تمكن أعضاء مكتب الشرطة السياحية وحماية الاثار سوسة والتابع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار الجبل الأخضر أمس الخميس من القبض على شخص متلبسا وهو يقوم بأعمال حفر ونبش داخل المنطقة الأثرية بالمدينة.

حيث لاحظ الأعضاء دخول هذا الشخص للمنطقة الأثرية متسللا من الجهة الجنوبية الشرقية لها وبعد مراقبته ولمدة أربعة أيام تم ضبطه .

وبالتحقيق معه اعترف بحيازته لعدد من القطع الأثرية داخل منزله، وبعد أخذ الاذن من النيابة لتفتيش منزله عثر بداخله على مجموعة كبيرة جداً منها تماثيل ومقتنيات وعملات معدنية .

واتخذت الاجراءات القانونية حيال المتهم تمهيداً لاحالته الى النيابة العامة.