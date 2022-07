ليبيا – عقد أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الأربعاء اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات العامة في المقر الرئيس للشركة بمنطقة السواني.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء التحديات التي تواجه الشركة، ووضع استراتيجية عبر خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لحل العجز القائم في الشبكة العامة، وتوفير المواد الضرورية والعاجلة لمكونات الشبكة الكهربائية.

The post مجلس إدارة شركة الكهرباء يبحث عن خططٍ لحل العجز القائم في الشبكة العامة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية