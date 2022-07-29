المعابر الحدودية تُعيد «التواصل المقطوع» بين ليبيا والجزائر

تتجه العلاقة بين ليبيا والجزائر إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع على أثر الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس – الدبداب خلال الأيام المقبلة.

كانت السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها الأسبوع الماضي، من خلال الحدود الجزائرية – التونسية، عبر معبر «أم الطبول» بشمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف يوليو (تموز) الحالي.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء أمس (الخميس)، إنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع ‏جمهورية الجزائر الشقيقة».‏

وضم الاجتماع مندوبين ‏عن وزارات الخارجية، المواصلات، الصحة‏، الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، ‏وعضواً عن المجلس البلدي بغدامس، ‏حيث بحثوا جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين.

كانت السلطات الجزائرية، قررت في التاسع عشر من مايو (أيار) الماضي، إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي مع غدامس لأغراض تجارية فقط، لكن تم تأجيل التشغيل لحين استعداد الجانب الليبي. ويعد استئناف تشغيل المعابر بين البلدين خطوة تعيد التواصل المقطوع بشكل كامل بين الشعبين.

وأغلقت المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين، في أعقاب «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وهي «تين الكوم» و«طارات» و«الدبداب»، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها دخول البلاد للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015.

وكان عميد بلدية غدامس قاسم المانع، قال في تصريحات إعلامية، إن اللجنة المشتركة بين البلدين توصلت إلى اتفاق يقضي بفتح معبر الدبداب مع الجزائر بداية من أغسطس (آب) المقبل أمام حركة البضائع فقط.

ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجرها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين.

وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.

وتدفق آلاف الليبيين، خصوصاً من شريحة الشباب، على الجزائر خلال الأيام الماضية دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها.