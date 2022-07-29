حمزة: أطفالنا يعملون حمّالين والمليارات في حسابات المهيمنين على السلطة

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة،‏ إن ليبيا تُسَطِّر سجلاً حافلاً بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وهي عالقة بين فكَّيّ مأزقها السياسي وحشودها المسلحة”.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على” تويتر”:” ‏في الوقت الذي تتراكم فيه الملايين والمليارات في حسابات عدد قليل من الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة، يزداد عدد الفقراء والبؤساء بين أبناء شعبنا مما يضطر الأطفال للعمل من أجل إعالة أسرهم”.

وشارك حمزة مع منشوره، صورة لطفل يعمل حمالا في سوق العملة بالمدينة القديمة، يظهر مأساة عمالة الأطفال.