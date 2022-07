ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قراره ذي الرقم 333 لسنة 2022 بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد أن العطلة ستكون يوم السبت الموافق للـ30 من يوليو الجاري في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

وشدد القرار على مراعاة طبيعة عمل المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

The post الدبيبة يوجه باعتبار السبت المقبل عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية