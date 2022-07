اتفاقية بين اليابان وبرنامج الأغذية العالمي لدعم التغذية المدرسية في ليبيا

ليبيا – أبرم برنامج الأغذية العالمي اتفاقية مع اليابان تهدف إلى قيام طوكيو بتوفير الدعم اللازم لعمليات البرنامج في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد رعايتها بالتنسيق مع نظيرتها للشوؤن الاجتماعية لمراسم توقيع الاتفاقية عبر المدير القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا ميساء الغريباوي والقائم بأعمال سفارة اليابان “ماساكي أماديرا”.

وأضاف البيان: إن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الدعم الياباني لعمليات البرنامج في ليبيا وتكاتف الجهود والشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030؛ إذ سيتم العمل بين الجانبين لتعزيز جهود دعم مستويات الأمن الغذائي ومن بينها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

