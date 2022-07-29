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اللواء المحجوب: لا صحة لما تردده بعض الصفحات عن تحرك قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، على الشائعات المتداولة بشأن تحرك قوات عسكرية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة نحو بعض مدن المنطقة الغربية.

وقال المحجوب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا صحة لما تردده بعض الصفحات عبر التواصل الاجتماعي عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب”.

وأضاف المحجوب:” لم تتحرك أي قوات نحو الغرب تحديدا منطقة الشويرف أو غيرها”.

وأوضح المحجوب، أن الوحدات العسكرية لم تصدر لها أي تعليمات بأي نوع من العمليات وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها.

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قناة ليبيا الحدث

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