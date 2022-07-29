الرفادي: أيتام معمر يتسللون إلى السلطة الآن

هاجم عبد الله الرفادي، رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” المقرب من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أنصار النظام السابق، بدعوى تسلقهم السلطة ومراكز صنع القرار.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الإبرة الصينية التي يحلم بها أيتام امعمر لم تنقذه من الموت، لكنها أحيّت أيتامه، فأصبحوا يتسللون مجددا إلى مراكز السلطة وصنع القرار، و أصبح المتنفذون يتسابقون جهارا نهارا علي إرضاء حفتر وأنصار النظام السابق” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “لست مع انتخابات رئاسية بدون ضمانات دستورية، فلا تعطي الرئيس صلاحية إجراء تعديلات على الدستور، وإنما هي من صلاحيات ممثلي الأمة وفق ضوابط مشددة، انتخابات مجلس تشريعي تأسيسي لولاية محددة الزمن والمهام يكون منها إيجاد حلول التعثر الحاصل في المسار الدستوري” على حد قوله.