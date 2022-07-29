منظمة أطوار تعلن عن مبادرة تأسيس تحالف النساء الليبيات من أجل السلام والعدالة بليبيا

أعلنت منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية عن إصلاق مبادرة جديدة لدعم المشاركة النسوية في العملية السياسية والمساهمة في بناء السلام المستدام من خلال تأسيس تحالف النساء الليبيات من أجل السلام والعدالة بليبيا. وفي ما يلي لقاء مع الأستاذة ايمان مادي مسؤولة برامج العدالة الانتقالية بمنظمة اطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية للتعريف بهذه المبادرة.

كيف جاءت هذه المبادرة ؟

بتقييم فريق منظمة أطوار لمشاركة النساء في العملية السياسية لدعم بناء السلام توصلنا إلى أن هناك هشاشة في هذه المشاركة، وبضعف مساهمتها في مجالات الأمن والسلام. وعليه ارتأت إدارة منظمة أطوار ان هناك حاجة ماسة اليوم للعمل الجماعي النسوي من أجل المشاركة في العملية السياسية والمساهمة في بناء السلام المستدام .

وذلك بالعمل على دعم جهود النساء الليبيات في الشبكات والاتحادات والتجمعات والمبادرات وكذلك المنتديات في مبادرة واحدة بإعتماد نهج تشاركي جماعي يؤمن بالخبرة وبالتخصص وبتكامل الأدوار، وتقاسم المسؤوليات والتشبيك بين النساء الليبيات ليصبح التحالف منبراً حراً لأصوات كل النساء الليبيات دون أي تمييز ، وأداة قادرة على التأثير في السياسات العامة من اجل بناء السلام المستدام وضمان الوصول الى العدالة، وتم الإعلان عن هذ المبادرة في 21 سبتمبر 2021 وهو يوم السلام العالمي، وذلك بالدعوة الى المشاركة في تأسيس هذا التحالف، وقد لاقت هذه المبادرة دعم ومساندة العديد من النساء الليبيات المستقلات وكذلك ممثلات المنظمات المحلية والشبكات والاتحادات والتجمعات وغيرها من المبادرات .

ماهي الآلية التي انتهجتها منظمة أطوار في تأسيس هذا التحالف؟

قامت إدارة منظمة اطوار بالإعلان عن تسيير لقاءات واجتماعات تشاورية حول تأسيس التحالف، ونشر نموذج للتسجيل في حضور تلك اللقاءات والاجتماعات التشاورية، وقد تم تسجيل أكثر من 165 منظمة مجتمع مدني على مستوى ليبيا ، و17 شبكة وتجمع ومبادرة، وسجلت حوالي 350 امرأة ليبية من مناطق مختلفة من ليبيا لأجل المشاركة في تلك اللقاءات التشاورية.

كما تم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع خبرات مختلفة في العمل المدني، ومع ممثلات عن شبكات وتجمعات واتحادات ومبادرات ومجالس وطنية ومع مجموعات مختلفة من الخبرات والتخصصات من أجل صياغة رؤية ورسالة واهداف هذا التحالف، وعقد لقاءات تشاورية مع رئيسات منظمات مجتمع مدني أبدت اهتمامها بالمشاركة في دعم مبادرة التحالف، وتقديم مقترحات مختلفة تم صياغتها ضمن الخطة الاستراتيجية للتحالف ، ونتج عن تلك المشاورات تحديد رؤية ورسالة واهداف التحالف، وصياغة مسودة خطة استراتيجية للتحالف، وتأسيس الهيئة العليا للتحالف والتي تتكون من ممثلات الشبكات والاتحادات والتجمعات والمنظمات، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من تصديق ميثاق التحالف.