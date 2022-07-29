القبض على أستاذ جامعي ينبش داخل المنطقة الأثرية بسوسة

العنوان-سوسة

تمكن أعضاء مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار سوسة التابع لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الجبل الأخضر، أمس الخميس، من القبض على شخص متلبس وهو يقوم بأعمال حفر ونبش داخل المنطقة الأثرية بالمدينة، على ما أعلن الجهاز.

وقال الجهاز أن أعضاء المكتب لاحظوا دخول الشخص للمنطقة الأثرية متسللا من الجهة الجنوبية الشرقية، وبعد مراقبته على مدار أربعة أيام جرى ضبطه، حيث اعترف خلال التحقيق معه بحيازته عدد من القطع الأثرية داخل منزله، وفق بيان صادر عن الجهاز.

ولفت الجهاز إلى أنه بعد التحقيقات اتضح أن الشخص متخصص في مجال التاريخ والحضارات القديمة وه أستاذ جامعي في إحدى الجامعات الليبية.

وأشار الجهاز إلى أنه بعد تفتيش المنزل عثر بداخله على مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية من التماثيل والمعدات المعدنية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وشملت المضبوطات تماثيل وفخاريات وقطع عملة ذهبية وفضية وبرونزية وأحجار كريمة مختلفة الأحجام والألوان، وبعض المخطوطات الأثرية والتاريخية.