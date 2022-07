القطراني: لا بد من إكمال تجهيز وصيانة مستشفى الهواري تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

ليبيا – التقى علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار بمدير مستشفى الهواري فادي فرطاس وعدد من المعنيين في الحكومة بملف الصحة في المنطقة الشرقية.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة اللقاء مشروع صيانة مستشفى وما تم إنجازه إلى الآن من إعمالها الأولية، وسبل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الفنية التي حالت دون افتتاحه في السابق وإمكانية تجهيزه بجميع أقسامه وزيادة سعتة السريرية الإيوائية.

وبحسب البيان، شدد القطراني امتدت المناقشة لتشمل الاحتياجات الخاصة بالمستشفى وتوفير أطقم التمريض والأجهزة والمعدات الطبية، فيما شدد القطراني على ضرورة العمل على صيانة الواجهات وتوفير المطلوب من احتياجات وأجهزة التكييف المركزي لاسيما في غرف العمليات تمهيدا لافتتاحه قريبًا.

