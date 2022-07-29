الدريجة لـ “المنقوش”: أي معاملة بالمثل في إصدار التأشيرات ودول العالم تمنع السفر إلى ليبيا

قال محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، إن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس، السفير الامريكي عن عزم ليبيا تنفيذ سياسة المعاملة بالمثل في إصدار التأشيرات، وأن ليبيا ستسهل أو تعقد إصدار التأشيرات للأمريكان بنفس درجة تسهيل أو تعقيد أميركا لليبيين، كف بكف يعني”.

وأوضح الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت بيانا تعلن فيه عن نيتها أن تصل بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً في عام 2024 (هذا يعني أن الحكومة المنتخبة هذا العام ستستفيد من خطة حكومة الوحدة الوطنية لرفع الإنتاج) .

ولفت إلى أن هذا كله يحدث بينما أغلب الدول تمنع سفر مواطنيها لليبيا، وليبيا مصنفة الدولة الأخطر في العالم وأمريكا طلبت من العدد القليل من شركاتها ومواطنيها المتواجدين في ليبيا مغادرتها فوراً وترك حتى ممتلكاتهم خلفهم، تحديداً، شركة هاليبيرتون إحدى أكبر شركات تطوير حقول النفط في العالم أمرت كل عامليها (الغالبية الساحقة منهم ليسوا أمريكان على أي حال بمغادرة ليبيا فوراً، بينما شركة شلومبيرحر التي تعمل من خلال شركات أخرى لصيانة الآبار أوقفت العمل منذ أشهر بسبب وصول ديونها على مؤسسة النفط 600 مليون دولار”.