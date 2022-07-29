روسيا: الأمم المتحدة عجزت عن حل المشاكل الملحة بليبيا

صوت مجلس الأمن بنحو 12 صوتا لصالح قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر.

وتضمن القرار الذي اعترضت عليه 3 أصوات، تأكيدا على ضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات والعمليات السياسية والأمنية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحقوق الإنسان.

من جهته قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن جهود الوساطة الحالية للأمم المتحدة عجزت عن حل المشاكل الملحة بليبيا.

وأكد بوليانسكي في كلمته، أن المسؤولين في واشنطن مصرون على تعيين مبعوث أممي خاص، لأنهم قلقون على الجهود الأممية في تعزيز التسوية بليبيا، مشيرا إلى أن الوضع الراهن لا يساعد الأطراف الليبية في توحيد البلد والمؤسسات الليبية.