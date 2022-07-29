العكروت: لا خير فينا ولا في أصولنا إذا غيرّت عقيدتنا زيارة باخرة معرض الكتاب

دافع محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، عن احتفالية استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب) بميناء مصراتة، بعد إلغاء المجلس البلدي مصراتة لها.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هناك حملة شرسة على الباخرة التي تجوب العالم وتقيم معرضا للكتاب، الباخرة قررت أن تزور بلادنا، وأن تبقى أسبوعياً يكون المعرض مفتوحا أمام الذين يحبون الكتاب ويرغبون في زيادة المعرفة والاطلاع”.

وأضاف العكروت:” طبعا تم تحريف هدف الباخرة إلى إنها تنوي وتسعى إلى تنصير الشعب الليبي ويجب طردها فوراً من الشاطئ الليبي، فهي تسعى لتدمير ديننا وهويتنا”.

وتابع:” تدمير هويتنا وديننا يتم في أسبوع ، فلا خير فينا ولا في أصولنا، وإذا تغيير عقيدة يحتاج فقط إلى أسبوع، فهذا يعني ( أننا من الذين يعبدون الله على حرف)، فإذا اردوا تنصير الناس، فالناس عندهم في بلادهم المسيحية، فيبدأوا بهم أولا، لماذا هذا التعب والسفينة ومعرض الكتاب؟ “.

واستطرد:” ملايين المسلمين موجودين في دول مسيحية، ويتنعمون بخيراتها وتأمينها وعلاجها، لم نسمع أحداً تم تنصيره أو أرغم على تغيير دينه”.

ولفت إلى أن الحملات التبشيرية عادة ما تتوغل في المناطق الفقيرة، فتقدم المساعدات وتبشر بالمسيحية، وليس في رحلات للموانئ لا تتجاوز أسبوعاً.

وشدد على أن إيطاليا وفرسان القديس يوحنا والوندال، مرّوا على هذه الارض واستعمروها ومكثوا فيها العقود الطويلة، لم يتمكنوا من تنصير ليبي واحد، فهل هم من الغباء بحيث يتوقعوا أن ينجزوا ذلك في أسبوع؟.

واختتم:” أسهل الأمور هو تهييج الرأي العام وتوجيهه إلى حيث يشاء الذين يستغلون ويستثيرون العاطفة الدينية”.

وألغى المجلس البلدي مصراتة، احتفالية استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب)، مبررًا ذلك بوصول العديد من التحفظات حول تعارض أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية.

وقال المجلس البلدي مصراتة، في بيانه له مساء أمس الخميس:” يُشير إلى الإعلان مؤخراً عن استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب)، وبعد وصول عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها، حول كون هذه المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية”.

وأضاف البيان:” بعد أن كلّف المجلس البلدي مجموعة من المستشارين و المتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات، فإنه قرّر ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، وذلك حرصاً على عدم إثارة أي لغط ودرءاً لأي شبهات”.

وتابع البيان:” أبلغنا إدارة المنطقة الحرة مصراتة عن إلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، مع سعينا المستمر لإقامة نشاطات أخرى تخدم الثقافة في المدينة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني”.

وقال المجلس، في بيانه، إنه لا يُفوّت الفرصة في أن يشكر كل الحريصين على أمن بلادهم ومدينتهم ومواطنيهم، ويدعو مجدداً الجميع للتكاثف لزرع ثقافة إيجابية تنهض ببلادنا إلى حيث تستحق و نُريد”.