مفوضة حقوق الإنسان الألمانية: حرس السواحل الليبي ليس شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي

قالت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفدرالية الألمانية، لويز أمتسبرغ، إن «حرس السواحل الليبي ليس شريكا موثوقا به للاتحاد الأوروبي»، داعية إلى ضرورة «مواصلة المحادثات مع ليبيا وعملية برلين لتسوية النزاعات في ليبيا بشكل مكثف، بهدف واضح هو وضع حد للظروف القائمة في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية».

وتحدث بيان للمفوضة الحقوقية، نقلته وزارة الخارجية الألمانية، عن «تعذيب واستعباد وعنف جنسي منتظم في مراكز الاحتجاز الليبية» بعد إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان بشكل متكرر في البحر وعلى اليابسة».

لويز أمتسبرغ: التعاون مع حرس السواحل الليبي لا يمكن تبريره

واعتبرت المسؤولة الألمانية أن «التعاون مع حرس السواحل الليبي لا يمكن تبريره من منظور حقوق الإنسان»، معتبرة أن «هذا هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة الألمانية إلى تعديل مشاركة ألمانيا في تفويض (إيريني) بطريقة جرى فيها استبعاد دعم خفر السواحل الليبي من التفويض». ورأى البيان أن هذه الخطوة «مهمة وصحيحة ينبغي أن يتبعها الاتحاد الأوروبي».وحث البيان الحكومة الألمانية الجديدة على «الالتزام بسياسة خارجية وسياسة للاجئين قائمة على القيم ومتوافقة مع حقوق الإنسان».

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وفي أبريل صدّق البرلمان الألماني «البوندستاغ» على طلب الحكومة بتمديد مهمة جنودها المشاركين في «إيريني» لعام آخر، وبحسب المقترح الذي قدمته الحكومة الألمانية للبرلمان، فإن حوالي 300 جندي ألماني سيشاركون في عملية «إيريني»، حتى نهاية أبريل 2023، فيما لم ينص المقترح على منح الصلاحية للجنود الألمان بتدريب قوات خفر السواحل الليبي.