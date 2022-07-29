وزارة النفط تؤكد استمرار شركة “هاليبرتون” الأمريكية في عملها بقطاع النفط الليبي

العنوان-طرابلس

نفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الجمعة، الأنباء المتدوالة حول مغادرة شركة “هاليبرتون” الأمريكية مواقع الإنتاج في الغرب والوسط الليبي، وطمأنت في بيان لها قطاع النفط الليبي بأنَّ ما نُشر بهذا الخصوص هو تحريف للواقع ولا أساس لهذا الخبر.

وذكرت الوزارة، أنَّ شركة هاليبرتون لازالت مستمرة في عملها الطبيعي مع قطاع النفط الليبي.

وأوضحت إنها كشركة كبيرة وذات خبرة واسعة تدير عملياتها بمهنية واقتصاديات لن تؤثّر علي أية عملية تديرها هذه الشركة لمختلف الشركات النفطية الليبية.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مطالبة شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية جميع موظفيها بسرعة مغادرة ليبيا وإخلاء مواقعهم وترك جميع معداتهم فورا.