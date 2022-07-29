امغيب: الدبيبة ينفذ مشروعاً تخريبياً لليبيا بمباركة السفراء الأجانب

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ينفذ مشروعا تخريبيا قذر بمباركة سفراء دول بدون أن تكون له أي صفة قانونية او تشريعية تحميه، وبالتالي فإن قيمته عندهم لا تساوي إلا قيمة منديل مرحاض سوف يتخلصون منه بعد أن يتسخ كما تخلصوا من مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال ولكن بعد خراب البلاد.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن هذا الكلام لم يقوله مستشاري الدبيبة له أو لعلهم قالوه ولم يستمع، فوجبت النصيحة للسيد الدبيبة بأن يسلم السلطة قبل فوات الأوان ويحفظ ماء وجهه ويحافظ على ما تبقى من أموال الليبيين، لأن هذه الطريق التي يسير فيها الآن لن توصلنا إلا لأحد نتيجتين لا ثالث لهما إما، الاستدانة من البنك الدولي وجعل البلاد مرتهنة، وإما الانقسام الذي شخصياً اصبحت أقتنع به شيئاً فشيئاً لأن قيم الرجولة تمنعنا من الاستمرار في جعل مصيرنا ومصير الأجيال القادمة رهينة في أيدي مليشيات ومجموعات مسلحة مؤدلجة تختطف طرابلس وتعبث بأرواح الناس وممتلكاتهم.