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قبيلة القطعان تعرب للمستشار صالح عن إدانتها لأعمال حرق ونهب مجلس النواب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع عدد من أعيان قبيلة القطعان عبدالعالي عديد القضايا الوطنية ومستجدات الأوضاع في البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب، إن أعيان قبيلة القطعان عبروا خلال اللقاء عن “إدانتهم لأعمال الاعتداء والنهب والتخريب التي طالت مقر مجلس النواب في مدينة طبرق”.

 وأكد أعيان قبيلة القطعان عبدالعالي عن دعمهم لمجلس النواب بصفته الجسم المنتخب من الشعب الليبي.

يشار إلى أن مجلس النواب تعرض إلى إضرام النيران بمقره بطبرق عقب تظاهرات في عدة مدن ليبيا مطلع الشهر الجاري.


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صحيفة العنوان الليبية

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