مراسل “وال”: المحجوب ينفي صحة تحرك قوات من الجيش الوطني باتجاه منطقة شويرف

بنغازي 29 يوليو 2022 (وال)- نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لواء خالد المحجوب، صحة الأخبار المتداولة بشأن تحرك قوات من الجيش الوطني باتجاه منطقة شويرف، والمشاركة في أي العمليات العسكرية غربي البلاد.

وقال المحجوب – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – إن الجيش الإلكتروني المضاد يسعى إلى كسب الرأي العام؛ من خلال إطلاق الشائعات التي يستهدف المؤسسة العسكرية الليبية، والجيش الإلكتروني ينشط في فترة الصراعات السياسية والعسكرية.

وأكد المحجوب أن القوات المسلحة في الوقت الحالي؛ تنأى بنفسها عن أي مشاركة عسكرية بين المجموعات المسلحة التي تتنازع بشكل دائم. (وال) ب ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال