الدرقاش: شراء الكتب من سفينة “لوغوس هوب” محرّم شرعاً

هاجم مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، المعرض العائم الذي كان مقررا إقامته على متن السفينة (لوغوس هوب) بميناء مصراتة، مؤكدا أن شراء الكتب من السفينة محرّم شرعاً.

وقال الدرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن كثر الجدل حول سفينة لوغوس هوب التي تحوي مكتبة عائمة حيث تم رفض السفينة في ميناء مصراتة وهي تتجه الآن لميناء طرابلس.

وأضاف أن الرفض جاء بحجة احتواء السفينة على كتب تنصيرية وهذا طبيعي لأن ما طُبع في مجال التنصيري أضعاف ما طُبع من كتب في نشر الأديان الأخرى.

وتابع:” لكن حتى وإن لم يكن بها كتب تنصيرية أو تم الاتفاق مع منظمة لوقوس هوب لإقفال الأرفف الحاوية لكتب التنصير فهذا لا يجعل استقبال السفينة والشراء منها مباح شرعاً وقانوناً”.

ولفت إلى أن السفينة مملوكة لمنظمة تنصيرية معروفة وهي منظمة تدير أنشطة تنصيرية وتنفق عليها من عائدات هذه السفينة سواء ممن يشترون كتبها أو من الأموال التي تأتيها من المؤسسات والحكومات التي تريد نشر ثقافتها وعقيدتها بواسطة هذه السفينة والشراء منها وفتح المجال لها لممارسة نشاطاتها في بلد مسلم هو أمر ممنوع شرعاً وقانوناً وهو دعم لأنشطة تنصيرية تهدف لنشر النصرانية في كل بقاع الأرض وهو ما يحرم على المسلم دعمه سواء كان الدعم مادياً أو معنوياً.

واستطرد:” لما نقول معنوياً يعني حتى لما حضرتك تكتب منشور أو تعليق تدافع فيه عن استقبال هذه السفينة أو تقلل من خطورة فتح المجال لها في بلادنا بحجة دعم الثقافة أو تكذيب أن لها أنشطة تنصيرية كل ذلك يصب في خانة الدعم المعنوي المحرم شرعاً وقانوناً”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الحذر الحذر مما نكتب فقد نكتسب به السيئات دون أن نشعر ودون أي فائدة نحققها”، على حد قوله.

وألغى المجلس البلدي مصراتة، احتفالية استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب)، مبررًا ذلك بوصول العديد من التحفظات حول تعارض أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية.

وقال المجلس البلدي مصراتة، في بيانه له مساء أمس الخميس:” يُشير إلى الإعلان مؤخراً عن استضافة المعرض العائم على متن السفينة (لوغوس هوب)، وبعد وصول عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها، حول كون هذه المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية”.

وأضاف البيان:” بعد أن كلّف المجلس البلدي مجموعة من المستشارين و المتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات، فإنه قرّر ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، وذلك حرصاً على عدم إثارة أي لغط ودرءاً لأي شبهات”.

وتابع البيان:” أبلغنا إدارة المنطقة الحرة مصراتة عن إلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، مع سعينا المستمر لإقامة نشاطات أخرى تخدم الثقافة في المدينة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني”.

وقال المجلس، في بيانه، إنه لا يُفوّت الفرصة في أن يشكر كل الحريصين على أمن بلادهم ومدينتهم ومواطنيهم، ويدعو مجدداً الجميع للتكاثف لزرع ثقافة إيجابية تنهض ببلادنا إلى حيث تستحق و نُريد”.