محكمة فرجينيا تحسم الجدل بشأن القضية المرفوعة ضد حفتر

أقرت محكمة فرجينيا بمسؤولية قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر في القضية المدنية التي رفعها المدعون عليه. وتتعلق بجرائم ارتكبت في حق عائلاتهم في حي قنفودة ببنغازي خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

ووفق مصادر قضائية، فإن القاضية ستشكل فريقا من المحلفي لتقدير حجم الضرر الناجم عن الجرائم المشار إليها في القضية. ومن ثم تقدير قيمة التعويضات. وتتعلق الدعوى بحصار حي قنفودة ببنغازي لأشهر بينما كانت قوات القيادة العامة تشن حملة عسكرية ضد الإرهاب في مدينة بنغازي، وفق بيانات القيادة العامة أنذاك.

وكان مصير المدنيين المحاصرين في قنفودة نقطة خلاف رئيسية، إذ دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إلى منحهم ممرا آمنا وسط مزاعم عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من الجانبين. وطالبت الدعوى المرفوعة في شرق فرجينيا بتعويضات من حفتر، الذي يحمل أبضا الجنسية الأميركية وسبق وعاش في فرجينيا، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

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